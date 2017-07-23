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Фоторепортажи

Во Владивостоке прошел самый креативный фестиваль года

«Мой Фест» был представлен в 7 уникальных направлениях
Фото: Татьяна Грань, РИА VladNews Фото: Татьяна Грань, РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 23 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке на территории городского дворца детского творчества на Океанском проспекте впервые прошел самый креативный фестиваль молодежи Приморского края «Мой Фест», сообщает корреспондент РИА VladNews. Здесь было представлено 7 уникальных направлений на спортивных, креативных, творческих и развлекательных площадках.

На основной сцене днём звучала музыка с виниловых носителей, а вечером выступали владивостокские группы. На малой сцене расположилась литературная площадка. Там состоялись презентация интернет журнала «Кот Бродского», турнир поэтов «Дело чести» и поэтическое шоу «Когда-Как», а также прошла школа актерского мастерства. Для любителей граффити подготовили специальную стену.

Зона экстремальных видов спорта «Скейт-парк «Юность» представила соревнования в дисциплинах Skate, BMX и Kickscooter в абсолютно новом формате – Game of Dice. Она была разработана специально для фестиваля: все трюки выполнялись в формате игры. Бросок гигантских кубиков решал, что и как должен выполнить райдер в этом раунде.

Вело-зона «Про велосипед» подготовила велосипеды необычной конструкции, на которых любой желающий мог попробовать прокатиться и сфотографироваться в фотозоне.

А гик-площадка представила библиотеку с комиксами, копслеем, ретро-приставками, а также провела профессиональный турнир по настольным играм.

Автор фоторепортажа: Татьяна Грань, РИА VladNews

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