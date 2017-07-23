В Приморье из-за стихии обесточили три села

Это было сделано в профилактических целях из-за наклона опоры ЛЭП

Владивосток, воскресенье, 23 июля , РИА Vladnews.

23 июля в 08.55 на пульт дежурного поступило сообщение о том, что из-за наклона опоры линии электропередач на 10 киловольт в профилактических целях обесточены три села в Приморье: Полтавка, Новогеоргиевка, Константиновка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу регионального Управления МЧС. Аварийные бригады МУП «Октябрьские электросети» филиал "Приморские электросети" убыли на место аварии.