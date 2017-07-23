Во Владивосток прибывает колонна памяти погибшим байкерам

Прибытие колонны в приморскую столицу ожидается около 18:00

Владивосток, воскресенье, 23 июля , РИА Vladnews.

Приморье станет одним из регионов в маршруте масштабного всероссийского мотопробега в память о погибших в дороге мотоциклистах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

По информации департамента внутренней политики, «Волна памяти» стартовал из Европы – с португальского мыса Рока.

«В России участие в мотопробеге примут более 70 мотоклубов. Каждый из них на своем участке будет встречать колонну и провожать до следующего города. На территорию Приморья “волна” прибудет в воскресенье, 23 июля», – отметили в ведомстве.

Как сообщили организаторы проекта, идея о мотопробеге появилась в 2010 году.

«Именно тогда трагически погиб Нижегородский мотопутешественник Алексей Барсуков. Он возвращался из своего владивостокского путешествия и остановился на ночлег около поселка Жанна, где и был убит», – сообщили координаторы, добавив, что сейчас на месте гибели мотоциклиста установлена стела.

С 2012 года «Волна памяти» со всех уголков страны приезжает к мемориалу, чтобы отдать дань памяти.