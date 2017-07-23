Последствия стихии продолжают сказываться на гражданах и их имуществе

Владивосток, воскресенье, 23 июля , РИА Vladnews.

Села в Приморье продолжают «плавать». Так, в адрес редакции РИА VladNews поступило фото, сделанное в воскресенье, 23 июля, в селах Павловка (главное фото) и Саратовка (фото внизу) Чугуевского района.

Как сообщает МЧС края, на реках региона продолжается развитие дождевого паводка, на реках бассейнов Уссури и озера Ханка подъем уровня воды составляет 0,6-2,5 м, в бассейне реки Раздольная - до 4,9 м. На реках Борисовка, Казачка (правобережные притоки реки Раздольная Уссурийский район), на реке Павловка (правобережный приток реки Уссури Чугуевский район) наблюдается спад уровня воды, уровни ниже отметок опасного явления.

Подтоплены поймы рек в бассейне реки Раздольная, а также на отдельных участках рек бассейнов Уссури и Илистая.

В ночное время при прохождении волны паводка:

- в селе Константиновка ул. Речная, частично подтоплено 12 приусадебных участков;

- в селе Синельниково-1 по ул. Набережная, ул. Новая частично подтоплено 5 приусадебных участков;

- в селе Синельниково-2 по ул. Школьная, ул. Кубанской, ул. Октябрьской частично подтоплено 15 приусадебных участков;

- в селе Покровка по ул. Озерная, ул. Советов частично подтоплено 2 приусадебных участка;

Всего было подтоплено 32 приусадебных участка.

В ближайшие двое суток на реках бассейна Уссури и озера Ханка продолжится подъем воды на 0,4-1,6 м, на отдельных участках с подтоплением сельхозугодий, участков дорог, отдельных пониженных участков в населенных пунктах.

Угроза затопления сельхозугодий, участков дорог, низководных мостов, близко расположенных к реке населенных пунктов, разрушения дамб.

Фото: Село Саратовка Чугуевского района