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Стало известно, как в Приморье решат проблему с «дальневосточными гектарами»

Комментарий заместителя главы Минвостокразвития про вопросам «подвисших» заявок
Фото: Виталий Берков, РИА VladNews Фото: Виталий Берков, РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 23 июля , РИА Vladnews.

Госдума одобрила расширение земель для предоставления «дальневосточных гектаров». Благодаря увеличению территорий для реализации программы спрос на землю на Дальнем Востоке увеличится, считает статс-секретарь – заместитель главы Минвостокразвития Павел Волков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства.

- Программа «Дальневосточный гектар» популярна. Сейчас, когда возможность оформить гектар получили все жители России, количество заявок увеличилось кратно и приближается к ста тысячам. С учетом поправок по расширению территорий спрос будет повышаться. Вне зависимости от экономической ситуации любой гражданин может взять бесплатно земельный участок на Дальнем Востоке и возделывать его, - отметил Волков.

Поправки, предложенные Минвостокразвития и утвержденные Госдумой, направлены на оптимизацию программы «дальневосточный гектар». Как уточнил замминистра, работа над совершенствованием механизма предоставления бесплатной земли велась более полугода.

- Правоприменительная практика показала необходимость таких изменений. Основная идея – сделать механизм выдачи земли еще более клиентоориентированным. Это уже второй пакет поправок, который мы рассматриваем в рамках этого закона. Первый был принят в декабре прошлого года. Самыми популярными регионами для предоставления «дальневосточного гектара» стали Приморье, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия) и Сахалинская область. Разница между поданными заявками и предоставленными гектарами весьма существенна. Для ее сокращения вносятся поправки в действующий закон, – уточнил замглавы Минвостока.

Часть поправок касается разрешения территорий, подпадающих в действие программы, за счет сокращения так называемых зон «нельзя». Речь идет об охотугодьях, земельном фонде и участках над недрами.

- Казалось бы, территория Дальнего Востока очень большая для того, чтобы реализовать этот закон. Но на деле оказалось это не так. Около 75% дальневосточных земель оказалось там, где нельзя предоставлять «дальневосточные гектары». В отдельных регионах под запрет попали 88% территорий. Фактически мы ограничены категориями земель, где участки можно предоставлять людям. Большую часть из так называемых исключенных территорий занимают охотугодья. Только в Приморском крае под такие зоны подпадает более 70% территорий. Необходимо снять часть запретов на предоставление земли. Мы не хотим ущемить права охотопользователей, а ищем баланс интересов, чтобы граждане, которые хотят получить «дальневосточный гектар», смогли это сделать, а охотопользователи смогли осуществлять свою деятельность, – прокомментировал Павел Волков.

Напомним, с 1 февраля 2017 года получить свой «дальневосточный гектар» может каждый гражданин нашей страны. По последним данным, за весь период реализации программы поступило свыше 97 тысяч заявок на «дальневосточные гектары». Отдано в пользование более 24 тысяч участков. Как отметил глава Минвостока Александр Галушка, ожидается, что до конца 2017  года будет подано до 150 тысяч заявок. В пользование будет передано как минимум 50 тысяч участков.

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