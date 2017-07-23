Моряки ТОФ соревновались в гребле на шлюпках

Соревнования во Владивостоке были посвящены Дню Военно-морского флота России

Владивосток, воскресенье, 23 июля , РИА Vladnews.

В акватории Амурского залива во Владивостоке прошли соревнования по гребле на шлюпках, посвященные Дню Военно-морского флота России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

В спортивном мероприятии, прошедшем на базе Спортивного центра морской и физической подготовки ЦСКА, приняли участие более 100 человек в составе 15 команд. Вместе с военными моряками, в чемпионате участвовали представители спортивных обществ города и края.

Чемпионами ТОФ стала команда Приморского объединения Разнородных Сил «Шторм», второе место завоевала команда соединения морской пехоты «Залп», на третью ступень пьедестала поднялась команда ракетного соединения береговых войск ТОФ «Ракета».

Победители и призёры соревнований были награждены медалями и грамотами от Спортивного комитета Тихоокеанского флота.

Чемпионат состоялся в рамках 85-ой спартакиады ТОФ.