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Моряки ТОФ соревновались в гребле на шлюпках

Соревнования во Владивостоке были посвящены Дню Военно-морского флота России
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 23 июля , РИА Vladnews.

В акватории Амурского залива во Владивостоке прошли соревнования по гребле на шлюпках, посвященные Дню Военно-морского флота России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

В спортивном мероприятии, прошедшем на базе Спортивного центра морской и физической подготовки ЦСКА, приняли участие более 100 человек в составе 15 команд. Вместе с военными моряками, в чемпионате участвовали представители спортивных обществ города и края.

Чемпионами ТОФ стала команда Приморского объединения Разнородных Сил «Шторм», второе место завоевала команда соединения морской пехоты «Залп», на третью ступень пьедестала поднялась команда ракетного соединения береговых войск ТОФ «Ракета».

Победители и призёры соревнований были награждены медалями и грамотами от Спортивного комитета Тихоокеанского флота.

Чемпионат состоялся в рамках 85-ой спартакиады ТОФ.

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