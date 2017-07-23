Во Владивостоке открылся филиал московского парка

Торжественную церемонию открытия посетили более 2 тысяч человек

Владивосток, воскресенье, 23 июля , РИА Vladnews.

На мемориальном комплексе «Ворошиловская батарея» во Владивостоке прошла торжественная церемония открытия первой очереди филиала военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

На церемонии открытия для жителей и гостей города выступили артисты и ансамбля песни и пляски и оркестр штаба Тихоокеанского флота, детские творческие коллективы, прошли показательные выступления морских пехотинцев флота. Также во время мероприятия в торжественной обстановке 20 молодых людей вступили в ряды Юнармии и получили береты из рук Командующего ТОФ. Для посещения были открыты все площадки парка – тир, автодром, конная трасса, выставка военной техники и пейнтбольная зона. Всех угощали традиционной флотской кашей и компотом.

Прошедший над территорией Приморского края тайфун практически не повлиял на проведение торжественной церемонии, которую посетили более двух тысяч человек.

Военно-патриотический парк «Патриот» официально открылся в 2015 году в Подмосковье и быстро стал популярным местом отдыха.