Около 2 тысяч корейцев прибудут во Владивосток

В понедельник, 24 июля, в порт приморской столицы придет круизный лайнер Costa Victoria

Владивосток, воскресенье, 23 июля , РИА Vladnews.

Около 2 тысяч путешественников из Южной Кореи прибудут в Приморье на круизном лайнере Costa Victoria, который пришвартуется к причалу Морского вокзала Владивостока в 12:45 в понедельник, 24 июля. Это будет уже пятый визит судна в этом году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Как сообщили в туристско-информационном центре Приморского края, Costa Victoria прибудет во Владивосток из Сокчо, далее последует к берегам Японии в город Канадзава, следующим портом станет Пусан.

«На борту круизного лайнера – 1 097 пассажиров и 711 членов экипажа», – рассказали в ведомстве.

Встречать иностранных гостей приморцы будут в добрых русских традициях. Церемония приветствия состоится в 13:00 на видовой площадке Морвокзала.

Жителей и гостей города ждут церемониальный отряд барабанщиц, ансамбль народного танца «Ладья», выступления вокалистов. Помимо этого будет проходить выставка на мольбертах Приморской государственной картинной галереи. На выставке будут представлены работы художников – участников пленэра, который состоялся в рамках Международного фестиваля «Лето на Русском». Все пленэрные работы можно приобрести.

«CostaVictoria» пробудет во Владивостоке практически весь день и отойдет от причала Морского вокзала в 23:00 по местному времени. За это время иностранные туристы намерены познакомиться с достопримечательностями Владивостока.

Справка:

Итальянская компания «CostaCruises» – одна из самых старых и известных в Европе, поэтому более чем за 50 лет своего присутствия на рынке она сохранила множество традиций и особенностей. Свои круизы она организовывает под лозунгом «Круизы в итальянском стиле». Этот лозунг проявляется в каждой детали: от декора залов до организации питания в ресторане. Компания обладает одним из самых внушительных флотов среди «коллег по цеху» – на службе 14 лайнеров, все корабли ходят под итальянским флагом. Генеральный офис компании располагается в Генуе. CostaCruises является абсолютным рекордсменом относительно количества круизов – более 225 морских путешествий ежегодно, более 60 маршрутов продолжительностью до 22 дней.