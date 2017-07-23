На трассах Приморья разбилось несколько «торопыг» 15:47, 23 июля На трассах Приморья разбилось несколько «торопыг» (Фото)
В Приморье из-за стихии обесточили три села 15:10, 23 июля В Приморье из-за стихии обесточили три села (Адреса)
Села в Приморье продолжают «плавать» 14:18, 23 июля Села в Приморье продолжают «плавать» (Адреса)
Новостная лента
Июль, 23 воскресенье
19:20
Богиня приморской криминалистики Аврора Римская: После работы я мысленно снимаю мундир… Эксклюзив
19:20
Игорь Пушкарёв появился на обложке журнала Эксклюзив
19:02
Стало известно, как в Приморье решат проблему с «дальневосточными гектарами»
18:02
Во Владивостоке открылся филиал московского парка
17:51
Около 2 тысяч корейцев прибудут во Владивосток
17:11
Генпрокуратура недовольна налоговыми и надзорными органами Дальнего Востока
16:24
Во Владивосток прибывает колонна памяти погибшим байкерам
15:47
На трассах Приморья разбилось несколько «торопыг» Фото
15:10
В Приморье из-за стихии обесточили три села Адреса
14:44
Приморский силач снова пошел на рекорд
14:18
Села в Приморье продолжают «плавать» Адреса
13:49
Владивостокцы присоединились к самой массовой тренировке по боксу Фото
13:12
Во Владивостоке работают эвакуаторы Адреса
12:52
Житель Владивостока лишился девушки, телефона и денег одновременно
12:11
Власти Приморья: В регионе действуют лодочные переправы Фото
11:41
Владивостокские дорожники снова устроили неприятности водителям Эксклюзив
11:14
Во Владивостоке закончилась гонка на «драконах» Фото
10:52
Житель Владивостока устроил перестрелку в жилом доме
10:14
Очевидцы: Нетрезвую женщину сбили на Баляева во Владивостоке
09:42
Семь междугородних рейсов из Владивостока отменены
09:11
В Приморье тепло и без осадков
08:00
Гороскоп на 23 июля
06:52
Школьница сорвалась с железнодорожного моста в Петербурге
05:48
Пенсии с 1 августа 2017: будет ли повышение пенсий для пенсионеров
04:22
Конец света 2017: Звезда смерти HIP 85605 стремительно приближается к Земле
03:00
Джастину Биберу запретили выступать в Китае из-за плохого поведения‍
01:41
Сообщение с сёлами Яконовка и Пуциловка в Уссурийске восстановлено
00:35
Россия ограничит поставки с двух белорусских предприятий‍
Июль, 22 суббота
23:03
Древнее поселение обнаружили в Приморье на территории детского лагеря
22:34
Скончалась сестра одного из «Иванушек»
21:23
В ближайшие сутки на реках Приморья продолжится развитие дождевого паводка
20:22
Умер солист группы Linkin Park Честер Беннингтон
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4168 (107) от 21 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
У каждого недостроя есть имя, отчество и фамилия…
Под Высоцкого никто не хрипел
Уважаемые работники торговли!
«Игорь Белоусов» и «Пантера плюс» спасли подводников
Приморец приютил сотни тысяч лучших друзей
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Около 2 тысяч корейцев прибудут во Владивосток

В понедельник, 24 июля, в порт приморской столицы придет круизный лайнер Costa Victoria
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 23 июля , РИА Vladnews.

Около 2 тысяч путешественников из Южной Кореи прибудут в Приморье на круизном лайнере Costa Victoria, который пришвартуется к причалу Морского вокзала Владивостока в 12:45 в понедельник, 24 июля. Это будет уже пятый визит судна в этом году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Как сообщили в туристско-информационном центре Приморского края, Costa Victoria прибудет во Владивосток из Сокчо, далее последует к берегам Японии в город Канадзава, следующим портом станет Пусан.

«На борту круизного лайнера – 1 097 пассажиров и 711 членов экипажа», – рассказали в ведомстве.

Встречать иностранных гостей приморцы будут в добрых русских традициях. Церемония приветствия состоится в 13:00 на видовой площадке Морвокзала.

Жителей и гостей города ждут церемониальный отряд барабанщиц, ансамбль народного танца «Ладья», выступления вокалистов. Помимо этого будет проходить выставка на мольбертах Приморской государственной картинной галереи. На выставке будут представлены работы художников – участников пленэра, который состоялся в рамках Международного фестиваля «Лето на Русском». Все пленэрные работы можно приобрести.

«CostaVictoria» пробудет во Владивостоке практически весь день и отойдет от причала Морского вокзала в 23:00 по местному времени. За это время иностранные туристы намерены познакомиться с достопримечательностями Владивостока.

Справка:

Итальянская компания «CostaCruises» – одна из самых старых и известных в Европе, поэтому более чем за 50 лет своего присутствия на рынке она сохранила множество традиций и особенностей. Свои круизы она организовывает под лозунгом «Круизы в итальянском стиле». Этот лозунг проявляется в каждой детали: от декора залов до организации питания в ресторане. Компания обладает одним из самых внушительных флотов среди «коллег по цеху» – на службе 14 лайнеров, все корабли ходят под итальянским флагом. Генеральный офис компании располагается в Генуе. CostaCruises является абсолютным рекордсменом относительно количества круизов – более 225 морских путешествий ежегодно, более 60 маршрутов продолжительностью до 22 дней.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивосток прибывает колонна памяти погибшим байкерам
16:24, 23 июля 2017 Во Владивосток прибывает колонна памяти погибшим байкерам

Прибытие колонны в приморскую столицу ожидается около 18:00

Владивостокские дорожники снова устроили неприятности водителям
11:41, 23 июля 2017 Владивостокские дорожники снова устроили неприятности водителям

На этот раз неожиданности ждут автолюбителей на Дальхимпроме

Семь междугородних рейсов из Владивостока отменены
09:42, 23 июля 2017 Семь междугородних рейсов из Владивостока отменены

В расписании владивостокского автовокзала произошли изменения

В Приморье тепло и без осадков
09:11, 23 июля 2017 В Приморье тепло и без осадков

Метеорологический прогноз на воскресенье, 23 июля

Гороскоп на 23 июля
08:00, 23 июля 2017 Гороскоп на 23 июля

Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов

Конец света 2017: Звезда смерти HIP 85605 стремительно приближается к Земле
04:22, 23 июля 2017 Конец света 2017: Звезда смерти HIP 85605 стремительно приближается к Земле

Специалисты обнаружили летящее небесное тело

Джастину Биберу запретили выступать в Китае из-за плохого поведения‍
03:00, 23 июля 2017 Джастину Биберу запретили выступать в Китае из-за плохого поведения‍

В Поднебесной надеются, что с возрастом музыкант исправится