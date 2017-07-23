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Политика и экономика

Генпрокуратура недовольна налоговыми и надзорными органами Дальнего Востока

Заместитель Генпрокурора предложил изменить саму систему надзора за бизнесом в ДФО
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 23 июля , РИА Vladnews.

Изменить систему контроля предприятий Дальневосточного федерального округа с учетом новых механизмов развития макрорегиона предложил заместитель генпрокурора России Юрий Гулягин в ходе расширенного заседания коллегии прокуратуры Сахалинской области, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

"К сожалению, с моей точки зрения, сегодня деятельность контрольно-надзорных органов не соответствует той экономической ситуации, которая складывается на Дальнем Востоке, где структура экономики начинает меняться в связи с появлением новых механизмов. В связи с этим требуется формирование нового правового поля для деятельности надзорных органов. Можно сколько угодно призывать друг друга не "кошмарить" бизнес, но до тех пор, пока нормативные и законодательные акты не будут приведены в соответствие с требованиями экономической ситуации, контрольно-надзорные органы будут и далее продолжать свою деятельность (в соответствии с прежними нормативными и законодательными актами)", - сказал Гулягин.

О необходимости изменить ситуацию с проведением проверок инвесторов, работающих в макрорегионе, говорили и в ходе совместной коллегии Минвостокразвития и Генпрокуратуры РФ 29 июня в Хабаровске. Глава Минвостока Александр Галушка в своем докладе привел «антирейтинг» структур, негативно влияющих на развитие бизнеса на Дальнем Востоке, составленный на основе опроса предпринимателей. Первые три позиции в нем занимают налоговая служба, Роспотребнадзор и Россельхознадзор. Министр также рассказал о совместной работе с Минэкономразвития страны по формированию новой организации контрольно-надзорной деятельности в территориях опережающего развития. Так, рассматривается возможность предоставления инвесторам права выбора между действующим режимом контроля (надзора) и специальным:

«Специальный режим – это самостоятельная оценка инвестором соответствия контролируемых процессов установленным требованиям. Если инвестор принимает на себя такие обязательства и заключает соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока, то плановые проверки в его отношении проводиться не будут», – отметил министр.

Также в ходе коллегии он сообщил о разработке законопроекта, который даст право деловым объединениям страны подавать иски в защиту прав предпринимателей. Глава ведомства уточнил, что данный документ разрабатывается совместно с Минэкономразвития при поддержке Генпрокуратуры во исполнение поручения Владимира Путина обеспечить поддержку предпринимателей в судебных спорах.

Напомним, на заседании коллегии было принято решение создать совместную рабочую группу Генеральной прокуратуры и Минивостока.

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