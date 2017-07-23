На улице Русской возле ТЦ "Дружба" во Владивостоке массовую "зачистку" среди брошенных на обочине авто проводят эвакуаторы, сообщает РИА VladNews. Необходимо отметить, что рядом с торговым центром есть и бесплатная автостоянка на большое количество автомобилей. Что сподвигло автолюбителей рискнуть своими "железными конями", - неизвестно.
Во Владивостоке работают эвакуаторы
На этот раз автомобили массово увозят от ТЦ на Второй РечкеВладивосток, воскресенье, 23 июля , РИА Vladnews.
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