Во Владивостоке работают эвакуаторы

На этот раз автомобили массово увозят от ТЦ на Второй Речке

Фото: Инстаграм

Владивосток, воскресенье, 23 июля , РИА Vladnews.

На улице Русской возле ТЦ "Дружба" во Владивостоке массовую "зачистку" среди брошенных на обочине авто проводят эвакуаторы, сообщает РИА VladNews. Необходимо отметить, что рядом с торговым центром есть и бесплатная автостоянка на большое количество автомобилей. Что сподвигло автолюбителей рискнуть своими "железными конями", - неизвестно.

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