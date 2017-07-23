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Спорт

Владивостокцы присоединились к самой массовой тренировке по боксу

Участвовали более 10 тысяч человек из 10 городов России
Фото: АПК Фото: АПК
Владивосток, воскресенье, 23 июля , РИА Vladnews.

Масштабная акция прошла во Всероссийском детском центре «Океан». В тренировке по боксу приняли участие 1800 человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Приморье присоединилось ко Дню российского бокса самой массовой в истории тренировкой по боксу, в которой одновременно участвовали около 10 тысяч человек в десяти городах России.

На церемонии открытия вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков отметил, что бокс самый распространенный в крае вид спортивных единоборств, которым занимается более 4500 человек.

«Бокс – это классика спорта! Поздравляю всех с открытием тренировки для установления рекорда России», – обратился к участникам вице-губернатор.

После официальной части стартовала спортивная. Под руководством президента федерации бокса Приморского края, мастера спорта международного класса, двукратного чемпиона СССР, победителя Спартакиады народов СССР Анатолия Коптева и мастера спорта России и Белоруссии, победителя первенства Европы среди юниоров, главного тренера сборной Приморья Даниила Прилепко участники приступили к выполнению упражнений.

Несколько сотен участников в футболках белого, красного и синего цветов, выстроенных в форме российского триколора, синхронно выполняли команды наставников. Сначала несколько минут интенсивной разминки, после нее упражнения на технику бокса: нанесение прямых и боковых ударов, атака и контратака, защитные действия – уклоны, нырки, подставки и другие. Сразу получалось не у всех ребят, но к концу тренировки был заметен определенный прогресс.

«Сегодня в тренировке участвуют обычные мальчишки и девчонки, которые отдыхают в "Океане". Мы ожидали, что их будет 600 человек, однако по факту оказалось в три раза больше. Уверен, что такая масштабная акция даст заряд энергии молодым ребятам», – подчеркнул президент краевой федерации бокса Анатолий Коптев.

На мероприятии присутствовали представители «Книги рекордов России», которые зафиксировали все документально.

Одновременно с Владивостоком массовую тренировку по боксу провели в Санкт-Петербурге, Волгограде, Краснодаре, Грозном, Новосибирске, Тюмени, Перми, Кемерове, Хабаровске, Златоусте и Казани.

Массовая акция приурочена приезду в Россию президента комитета Международной ассоциации любительского бокса, включающего в себя 205 стран мира. 22 июля Федерация бокса России принимает у себя почетных гостей. Это важное событие для нашей страны, так как комитет будет решать вопрос о проведении Чемпионата мира по боксу в России в Сочи.

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