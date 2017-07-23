Приморский силач снова пошел на рекорд

Иван Савкин сдвинул с места 42-тонную махину в "Штыковских прудах"

Владивосток, воскресенье, 23 июля , РИА Vladnews.

22 июля в рамках всероссийского проекта "Гонка героев" в арт-парке "Штыковские пруды" Приморского края силач Иван Савкин провёл показательное выступление: сдвинул с места и отбуксировал на расстояние около метра длинномер с экскаватором общей массой 42 тонны, сообщает РИА VladNews.. Данный вес на 2 тонны превышает официальный мировой рекорд.

За выступлением наблюдало более сотни посетителей парка.

Задачу осложнила сильная жара. Но,благодаря мощной поддержке зрителей (некоторые из которых специально приехали посмотреть выступление), Савкин все же сдвинул "несдвигаемую" машину с места.

После выступления кое-кто из зрителей попытался повторить проделанное Иваном Савкиным, но безуспешно: 42-тонная махина осталась на своём месте.