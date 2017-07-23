Села в Приморье продолжают «плавать» 14:18, 23 июля Села в Приморье продолжают «плавать» (Адреса)
Владивостокские дорожники снова устроили неприятности водителям 11:41, 23 июля Владивостокские дорожники снова устроили неприятности водителям (Эксклюзив)
Во Владивостоке закончилась гонка на «драконах» 11:14, 23 июля Во Владивостоке закончилась гонка на «драконах» (Фото)
Новостная лента
Июль, 23 воскресенье
14:48
Богиня приморской криминалистики Аврора Римская: После работы я мысленно снимаю мундир… Эксклюзив
14:48
Игорь Пушкарёв появился на обложке журнала Эксклюзив
14:44
Приморский силач снова пошел на рекорд
14:18
Села в Приморье продолжают «плавать» Адреса
13:49
Владивостокцы присоединились к самой массовой тренировке по боксу Фото
13:12
Во Владивостоке работают эвакуаторы Адреса
12:52
Житель Владивостока лишился девушки, телефона и денег одновременно
12:11
Власти Приморья: В регионе действуют лодочные переправы Фото
11:41
Владивостокские дорожники снова устроили неприятности водителям Эксклюзив
11:14
Во Владивостоке закончилась гонка на «драконах» Фото
10:52
Житель Владивостока устроил перестрелку в жилом доме
10:14
Очевидцы: Нетрезвую женщину сбили на Баляева во Владивостоке
09:42
Семь междугородних рейсов из Владивостока отменены
09:11
В Приморье тепло и без осадков
08:00
Гороскоп на 23 июля
06:52
Школьница сорвалась с железнодорожного моста в Петербурге
05:48
Пенсии с 1 августа 2017: будет ли повышение пенсий для пенсионеров
04:22
Конец света 2017: Звезда смерти HIP 85605 стремительно приближается к Земле
03:00
Джастину Биберу запретили выступать в Китае из-за плохого поведения‍
01:41
Сообщение с сёлами Яконовка и Пуциловка в Уссурийске восстановлено
00:35
Россия ограничит поставки с двух белорусских предприятий‍
Июль, 22 суббота
23:03
Древнее поселение обнаружили в Приморье на территории детского лагеря
22:34
Скончалась сестра одного из «Иванушек»
21:23
В ближайшие сутки на реках Приморья продолжится развитие дождевого паводка
20:22
Умер солист группы Linkin Park Честер Беннингтон
19:13
За сутки в Приморье потушили шесть пожаров
18:26
Необычному зверьку ищут подружку во Владивостоке Фото
17:23
Восстановительные работы в Уссурийске начнутся сразу после спада воды
16:29
Мальчик, пропавший в Приморье четыре месяца назад, найден живым
15:12
Камил Гаджиев сообщил, что «Адмирал» закрыл долги по зарплате
14:06
Корреспондент РИА VladNews столкнулся с беспределом продавцов Фото
13:27
В Приморье ограничено автомобильное движение
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4168 (107) от 21 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
У каждого недостроя есть имя, отчество и фамилия…
Под Высоцкого никто не хрипел
Уважаемые работники торговли!
«Игорь Белоусов» и «Пантера плюс» спасли подводников
Приморец приютил сотни тысяч лучших друзей
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Спорт

Приморский силач снова пошел на рекорд

Иван Савкин сдвинул с места 42-тонную махину в "Штыковских прудах"
Фото: из личного архива Ивана Савкина Фото: из личного архива Ивана Савкина
Владивосток, воскресенье, 23 июля , РИА Vladnews.

22 июля в рамках всероссийского проекта "Гонка героев" в арт-парке "Штыковские пруды" Приморского края силач Иван Савкин провёл показательное выступление: сдвинул с места и отбуксировал на расстояние около метра длинномер с экскаватором общей массой 42 тонны, сообщает РИА VladNews.. Данный вес на 2 тонны превышает официальный мировой рекорд. 

За выступлением наблюдало более сотни посетителей парка.

Задачу осложнила сильная жара. Но,благодаря мощной поддержке зрителей (некоторые из которых специально приехали посмотреть выступление), Савкин все же сдвинул "несдвигаемую" машину с места. 

После выступления кое-кто из зрителей попытался повторить проделанное Иваном Савкиным, но безуспешно: 42-тонная махина осталась на своём месте.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Владивостокцы присоединились к самой массовой тренировке по боксу
13:49, 23 июля 2017 Владивостокцы присоединились к самой массовой тренировке по боксу

Участвовали более 10 тысяч человек из 10 городов России

Камил Гаджиев сообщил, что «Адмирал» закрыл долги по зарплате
15:12, 22 июля 2017 Камил Гаджиев сообщил, что «Адмирал» закрыл долги по зарплате

Исполняющий обязанности генерального директора ХК: Это нормальный финансовый процесс

МРЦ приглашает владивостокских ребят принять участие в V городском турнире по футболу
03:07, 21 июля 2017 МРЦ приглашает владивостокских ребят принять участие в V городском турнире по футболу

Турнир пройдет с 21 по 25 августа

«Адмирал» проведет матч со сборной Кореи
15:24, 20 июля 2017 «Адмирал» проведет матч со сборной Кореи

Вход бесплатный

Администрация Владивостока приглашает на пляжный фестиваль спорта
00:11, 20 июля 2017 Администрация Владивостока приглашает на пляжный фестиваль спорта

Начало игр в 9 часов

Синхронистки из Владивостока стали победительницами на престижных Всероссийских соревнованиях
19:09, 19 июля 2017 Синхронистки из Владивостока стали победительницами на престижных Всероссийских соревнованиях

Ученицы СК «Чемпион» привезли домой золотые медали и стали третьими по России в командном зачете

Владивостокские гонщики заняли весь пьедестал на четвертом этапе РДС-Восток в Хабаровске
17:56, 19 июля 2017 Владивостокские гонщики заняли весь пьедестал на четвертом этапе РДС-Восток в Хабаровске

5 и 6 этап по уже сложившейся традиции пройдут в один уикенд – 2 и 3 сентября