Житель Владивостока лишился девушки, телефона и денег одновременно

Молодая красотка обвела доверчивого 43-летнего Ромео вокруг пальца

Владивосток, воскресенье, 23 июля , РИА Vladnews.

В дежурную часть отдела полиции Первореченского района Владивостока поступило сообщение 43-летнего местного жителя: он рассказал, что из его квартиры на улице Снеговая похищены деньги и мобильный телефон. Сумма ущерба превысила 50 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Установлено, что потерпевший проживал с малознакомой ему девушкой. После нескольких дней совместного проживания красотка похитила мобильник потерпевшего, его деньги и скрылась.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 28-летнюю девушку. В отделе полиции она дала признательные показания.

Возбуждено дело по статье 158 УК РФ (кража). Фигурантке грозит лишение свободы до 5 лет. Сейчас она находится в СИЗО.