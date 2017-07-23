Власти Приморья: В регионе действуют лодочные переправы

Серьезное затопление наблюдается в Уссурийском городском округе и Яковлевском районе

Владивосток, воскресенье, 23 июля , РИА Vladnews.

Сразу две группы Приморской поисково-спасательной службы обеспечивают работу лодочной переправы в сёлах Уссурийского городского округа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Как сообщили в краевом учреждении по делам ГО и ЧС, утром в субботу, 22 июля, восстановлено автомобильное сообщение с населенными пунктами Уссурийского округа – Яконовка, Пуциловка, Монакино, Богатырка. Вода около села Кроуновка также продолжает спадать.

Однако на реках края вода ещё продолжает прибывать. Поэтому на дамбах и гидротехнических сооружениях Уссурийска для мониторинга уровня воды организовано круглосуточное дежурство.

Специалисты краевой поисково-спасательной службы на надувных лодках переправляют людей на сложных участках рек Кроуновка и Раздольная.

«В субботу в 11.15, из-за подъёма воды в реке Раздольная, группа спасателей частично передислоцирована в село Борисовка, где также организована лодочная переправа. Уже к вечеру уровень воды в реке Раздольная поднялась до 70 сантиметров», – уточнили в ведомстве.

На случай подтопления населённых пунктов в Уссурийском городском округе развернуты два пункта временного размещения по адресам: проспект Блюхера, 36, и в клубе села Кроуновка.

Специалисты отметили, что в ближайшие двое суток продолжится подъём воды до 1,6 метров, в связи с этим возможно подтопление низких участков дорог и сельхозугодий.

«Сейчас на реках Уссури и её притоках, подъём уровня воды составляет до 2,5 метров, в реке Раздольная до 4,9 метров», – отметили в учреждении по делам ГО и ЧС.

Подразделения краевых спасателей, МЧС России по Приморскому краю, коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности.

Отметим, из-за ливневых дождей, прошедших 20-21 июля в Уссурийском городском округе выпало 88 миллиметров осадков при месячной норме 90 миллиметров. Всего за два дня выпало 134 миллиметра осадков, что является рекордным показателем за последние пять лет. В пятницу, 21 июля, в округе был введён режим ЧС.

Здесь побывал первый вице-губернатор края Василий Усольцев. Он заявил, что основной объём восстановительных работ на подъездах к сёлам начнётся сразу после спада воды.

Также из-за сильных дождей режим ЧС объявлен и в Яковлевском районе Приморья, где в зону затопления попали три населённых пункта – Варфоломеевка, Новосысоевка, Яковлевка. В этих сёлах пострадало около 30 подворий. После схода воды в этих населённых пунктах начнут работы оценочные комиссии для определения нанесённого ущерба.

Кроме этого, стихия нанесла ущерб и ряду краевых дорог, на которых сейчас бригады рабочих ведут ремонтные работы.