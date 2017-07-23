Владивостокские дорожники снова устроили неприятности водителям

На этот раз неожиданности ждут автолюбителей на Дальхимпроме

Фото: РИА VladNews

Владивосток, воскресенье, 23 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке на подъезде к объездной трассе "поселок Новый - Де Фриз - Седанка - Патрокл" перекопан участок дороги в районе Дальхимпрома, сообщает корреспондент РИА VladNews. Водители подъезжают с обеих сторон, попадают в строительный затор - и разворачиваются.

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