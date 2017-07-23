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Житель Владивостока устроил перестрелку в жилом доме

По неофициальным данным, ранен молодой человек
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 23 июля , РИА Vladnews.

Житель Владивостока устроил перестрелку в жилом доме по улице Бурачека,9, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Экипажи ДПС (видео с мест событий - здесь). ЧП произошло около 6 часов вечера.

На место стрельбы прибыли полицейские и сотрудники СОБРа, освободили детскую площадку ( здесь гуляли женщины с детьми) и оцепили выезды от двух домов. Через некоторое время стрелка в одних трусах вывели из дома.

По свидетельствам очевидцев, выстрелы были направлены с 6-го этажа дома в сторону дома по Бурачека,13. По неофициальным данным, два ранения получил молодой человек.

Фото: Инстаграм

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