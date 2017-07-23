В Приморье тепло и без осадков

Метеорологический прогноз на воскресенье, 23 июля

Владивосток, воскресенье, 23 июля , РИА Vladnews.

23 июля погоду в Приморье определяет поле повышенного давления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В крае переменная облачность, без осадков. Утром местами туман. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха +17...+30 °C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +21...+23 °C, в пригороде до 27 °C. Температура воды в Амурском заливе +20 °C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +27...+29 °C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +24...+26 °C.