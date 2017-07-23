Школьница сорвалась с железнодорожного моста в Петербурге

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента

Владивосток, воскресенье, 23 июля , РИА Vladnews.

Школьница из Петербурга сорвалась с железнодорожного моста в Охте, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН. В результате 13-летняя девочка была госпитализирована. В данный момент ее состояние оценивают как тяжелое.

По словам друзей пострадавшей девочки, в тот день они все вместе гуляли возле железнодорожных путей. Когда компания стала переходить на противоположную сторону, школьница оступилась и упала прямо на пути.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Сотрудники Управления на транспорте МВД по СЗФО также призвали родителей объяснять своим детям, что прогулки по железнодорожным путям могут быть опасны.