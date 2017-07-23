Джастину Биберу запретили выступать в Китае из-за плохого поведения‍

В Поднебесной надеются, что с возрастом музыкант исправится

Владивосток, воскресенье, 23 июля , РИА Vladnews.

Популярному канадскому певцу Джастину Биберу запретили посещать Китай из-за «неприемлемого поведения», сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Министерство культуры Китая объяснило запрет на въезд Биберу правонарушениями, которые он неоднократно совершал.

«Джастин Бибер — одаренный певец, но при этом весьма неоднозначный и молодой зарубежный исполнитель. Насколько нам известно, он известен плохим поведением как в общественной жизни, так и во время гастролей в Китае, что вызывает недовольство публики», — уточнили в ведомстве.