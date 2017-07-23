Сообщение с сёлами Яконовка и Пуциловка в Уссурийске восстановлено 01:41, 23 июля Сообщение с сёлами Яконовка и Пуциловка в Уссурийске восстановлено
Необычному зверьку ищут подружку во Владивостоке 18:26, 22 июля Необычному зверьку ищут подружку во Владивостоке (Фото)
Восстановительные работы в Уссурийске начнутся сразу после спада воды 17:23, 22 июля Восстановительные работы в Уссурийске начнутся сразу после спада воды
Новостная лента
Июль, 23 воскресенье
02:41
Богиня приморской криминалистики Аврора Римская: После работы я мысленно снимаю мундир… Эксклюзив
02:41
Игорь Пушкарёв появился на обложке журнала Эксклюзив
01:41
Сообщение с сёлами Яконовка и Пуциловка в Уссурийске восстановлено
00:35
Россия ограничит поставки с двух белорусских предприятий‍
Июль, 22 суббота
23:03
Древнее поселение обнаружили в Приморье на территории детского лагеря
22:34
Скончалась сестра одного из «Иванушек»
21:23
В ближайшие сутки на реках Приморья продолжится развитие дождевого паводка
20:22
Умер солист группы Linkin Park Честер Беннингтон
19:13
За сутки в Приморье потушили шесть пожаров
18:26
Необычному зверьку ищут подружку во Владивостоке Фото
17:23
Восстановительные работы в Уссурийске начнутся сразу после спада воды
16:29
Мальчик, пропавший в Приморье четыре месяца назад, найден живым
15:12
Камил Гаджиев сообщил, что «Адмирал» закрыл долги по зарплате
14:06
Корреспондент РИА VladNews столкнулся с беспределом продавцов Фото
13:27
В Приморье ограничено автомобильное движение
12:31
Режим ЧС объявлен в еще одном районе Приморья
11:59
Во Владивостоке готовятся ко дню ВМФ Фото
11:20
Во Владивосток снова прибывает лайнер «Costa Victoria» с иностранными туристами на борту
10:38
Три междугородних рейса из Владивостока отменены
09:48
Часть Владивостока останется без холодной и горячей воды сегодня, 22 июля Адреса
09:27
Во Владивостоке сегодня без осадков
08:29
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
07:12
Гороскоп на 22 июля
06:16
Для водопроводной воды Владивостока характерно низкое солесодержание
05:15
Дорожники восстанавливают проезд на трассе Осиновка-Рудная Пристань
04:33
В Уссурийском городском округе отмечен спад воды
03:46
В Испании убили и сожгли гражданку России
02:46
Юношей и девушек приглашают в летний лагерь КВН во Владивостоке
01:27
Пятеро приморцев нарубили деревьев практически на 6 млн рублей
00:16
Огромный астероид приблизится к Земле 22 июля 2017
Июль, 21 пятница
23:26
В выходные во Владивостоке будет тепло и сухо
22:09
Вторая смена школьных ремонтных бригад завершается сегодня во Владивостоке
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4168 (107) от 21 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
У каждого недостроя есть имя, отчество и фамилия…
Под Высоцкого никто не хрипел
Уважаемые работники торговли!
«Игорь Белоусов» и «Пантера плюс» спасли подводников
Приморец приютил сотни тысяч лучших друзей
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Сообщение с сёлами Яконовка и Пуциловка в Уссурийске восстановлено

За ночь на территории Уссурийского городского округа выпало 88 миллиметров осадков
Фото: Администрация Приморья Фото: Администрация Приморья
Владивосток, воскресенье, 23 июля , РИА Vladnews.

В субботу,  22 июля, возобновлено транспортное сообщение с сёлами Яконовка и Пуциловка, прерванное из-за высокого уровня воды, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Как сообщили в учреждении по делам ГО и ЧС Приморского края, утром в субботу наблюдается спад уровня паводковых вод, что позволило возобновить дорожное сообщение с Яконовкой и Пуциловкой.

«Тем не менее, лодочные переправы к этим населённым пунктам, а также к селу Кроуновка, организованные спасателями Приморской поисково-спасательной службы и МЧС России по Приморскому краю, продолжают действовать», – уточнили в ведомстве.

Сейчас в Уссурийске работают восемь краевых спасателей с двумя лодками и специальным снаряжением. Также здесь продолжается откачка воды из подтопленных подвалов домов. На дамбах выставлены посты специальные посты, следящие за уровнем воды.

Напомним, за ночь на территории Уссурийского городского округа выпало 88 миллиметров осадков при месячной норме 90 миллиметров. Всего за 20 и 21 июля выпало 134 миллиметра осадков, что является рекордным показателем за последние пять лет.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Древнее поселение обнаружили в Приморье на территории детского лагеря
23:03, 22 июля 2017 Древнее поселение обнаружили в Приморье на территории детского лагеря

Юные археологи сделали разведочный раскоп размером 16 кв. м. и обнаружили первые артефакты

Скончалась сестра одного из «Иванушек»
22:34, 22 июля 2017 Скончалась сестра одного из «Иванушек»

Её был 51 год

Умер солист группы Linkin Park Честер Беннингтон
20:22, 22 июля 2017 Умер солист группы Linkin Park Честер Беннингтон

Причины случившегося расследуют специалисты

Необычному зверьку ищут подружку во Владивостоке
18:26, 22 июля 2017 Необычному зверьку ищут подружку во Владивостоке

Среди кошек и собак это животное очень выделяется

Мальчик, пропавший в Приморье четыре месяца назад, найден живым
16:29, 22 июля 2017 Мальчик, пропавший в Приморье четыре месяца назад, найден живым

Обстоятельства истории пока неизвестны

Во Владивосток снова прибывает лайнер «Costa Victoria» с иностранными туристами на борту
11:20, 22 июля 2017 Во Владивосток снова прибывает лайнер «Costa Victoria» с иностранными туристами на борту

За последние несколько лет столица Приморья стала постоянным портом захода самых современных океанских пассажирских судов

Три междугородних рейса из Владивостока отменены
10:38, 22 июля 2017 Три междугородних рейса из Владивостока отменены

В расписании владивостокского автовокзала произошли изменения