Сообщение с сёлами Яконовка и Пуциловка в Уссурийске восстановлено

За ночь на территории Уссурийского городского округа выпало 88 миллиметров осадков

Владивосток, воскресенье, 23 июля , РИА Vladnews.

В субботу, 22 июля, возобновлено транспортное сообщение с сёлами Яконовка и Пуциловка, прерванное из-за высокого уровня воды, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Как сообщили в учреждении по делам ГО и ЧС Приморского края, утром в субботу наблюдается спад уровня паводковых вод, что позволило возобновить дорожное сообщение с Яконовкой и Пуциловкой.

«Тем не менее, лодочные переправы к этим населённым пунктам, а также к селу Кроуновка, организованные спасателями Приморской поисково-спасательной службы и МЧС России по Приморскому краю, продолжают действовать», – уточнили в ведомстве.

Сейчас в Уссурийске работают восемь краевых спасателей с двумя лодками и специальным снаряжением. Также здесь продолжается откачка воды из подтопленных подвалов домов. На дамбах выставлены посты специальные посты, следящие за уровнем воды.

Напомним, за ночь на территории Уссурийского городского округа выпало 88 миллиметров осадков при месячной норме 90 миллиметров. Всего за 20 и 21 июля выпало 134 миллиметра осадков, что является рекордным показателем за последние пять лет.