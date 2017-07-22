Во Владивостоке готовятся ко дню ВМФ

Фоторепортаж РИА VladNews

Владивосток, суббота, 22 июля , РИА Vladnews.

На водной станции ТОФ началась подготовка к празднованию Дня ВМФ России, сообщает РИА VladNews.

Около 40 кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения Тихоокеанского флота примут участие в параде и военно-спортивном празднике в честь Дня Военно-Морского Флота России во Владивостоке.

Начальник пресс-службы Тихоокеанского флота капитан II ранга Владимир Матвеев сообщил, что в парадный строй выстроятся 12 кораблей Тихоокеанского флота.Подлодки Корабли Карта присутствия ВМФ Рейтинг ВМФ России и США Военная юридическая консультация

В их числе – флагман флота гвардейский ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", эсминец "Быстрый", большой десантный корабль "Николай Вилков", малый противолодочный корабль "Усть-Илимск", судно связи "Карелия", госпитальное судно "Иртыш", спасательное судно "Алагез", ракетный катер "Р-79", базовый тральщик "БТ-100", подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре" и пограничный сторожевой корабль "Сапфир".

Моряки Тихоокеанского флота приступят к постановке кораблей на бочки в Амурском заливе 24 июля. С 21 июля в акватории Амурского залива начнутся тренировки военно-спортивного праздника. Генеральная репетиция запланирована на 28 июля.