В Приморье ограничено автомобильное движение

Перед опасным участком выставлены посты ДПС

Владивосток, суббота, 22 июля , РИА Vladnews.

Из-за разлива реки Раздольной в Октябрьском районе и перелива воды через дорогу на участке дороги Покровка-Чернятино закрыто автомобильное движение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. Объезд организован через населённый пункт Поречье.

По информации учреждения по делам ГО и ЧС Приморского края, сейчас на шестом километре участка дороги Покровка–Чернятино наблюдается перелив воды высотой до полуметра протяжённостью 1,5 километра.

«Перед опасным участком выставлены посты ДПС, объезд организован через населённый пункт Поречье», – уточнили в ведомстве.

Специалисты предупреждают, что по данным Приморгидромета на реке Раздольная продолжается интенсивный подъём уровня дождевого паводка.

«В первой половине дня в субботу, 22 июля, ожидается достижение опасного уровня воды в Октябрьском районе, а во второй половине дня – в Уссурийском городском округе. Создаётся угроза подтопления сельхозугодий, низких участков дорог и местности», – сообщили в учреждении.

В ведомстве отметили, что службы жизнеобеспечения этих районов находятся в режиме повышенной готовности.

Напомним, из-за рекордного количества осадков – 134 миллиметра – утром, 21 июля, на территории Уссурийского ГО был введен режим ЧС, где прекращено дорожное сообщение с четырьмя селами.Для организации лодочной переправы в Уссурийский городской округ прибыли две группы спасателей Приморской краевой поисково-спасательной службы со специальным снаряжением. Еще в одном районе приморья также введен режим чрезвычайной ситуации.

В результате прошедшего циклона пострадали многие города Приморья. 20 июля МЧС объявило экстренное штормовое предупреждение. Ранее агентство сообщало, что после ясной и солнечной погоды в Приморье ожидаются опасные явления. 20 июля к Приморскому краю подошел холодный фронт. На фоне прохождения фронта есть вероятность зарождения активного циклона. 20 и 21 июля погода в Приморье была крайне неустойчивой.

Прошедший 20 июля вечером мощный ливень осложнил жизнь автолюбителям Владивостока. В районе улицы Борисенко образовалось огромное озеро, преодолеть которое на авто решился не каждый.

Еще одна лужа заблокировала проезд возле домов по улице Космонавтов,17 и 13.

После бушевавшей всю ночь 21 июля стихии, в Уссурийске размыло дорогу между селами. Кроме того, затопило дороги и тоннели в городе, частные подворья, автомобили тонут. Во Владивостоке во время ливня на автомобиль обрушилось дерево, никто не пострадал. Парковка аэропорта Владивосток и вовсе ушла под воду.