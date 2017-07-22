Необычному зверьку ищут подружку во Владивостоке

Среди кошек и собак это животное очень выделяется

Владивосток, суббота, 22 июля , РИА Vladnews.

Для очень необычного зверя подыскивают подружку во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В одной из популярных социальных сетей появилась фотография весьма необычного для Владивостока животного. Лемуру, проживающему во Владивостоке, ищут такуюже подружку. Фото зверька вызвало ажиотаж в сети, комментаторы сразу же обратили внимание на необычного. Почти 500 лайков набрала фотография животного, под которой появилися не один комментарий с текстом: «Я хочу его потрогать!».

Однако нашлись и те, кто проживанием зверька в одной из квартир Владивостока не доволен.

«А по телеку сказали, что в природе они живут 25 лет, а в неволе только пять. В детстве мечтала держать этого зверька у себя, а после этой информации не хочу поощрять тех, кто на этом наживается и, получается, что медленно их убивает. Я очень люблю этих зверьков. Зоозащитники, где вы? Это проблема не только нашей страны. В Таиланде их носят для фото по пляжам в жару, на солнцепеке. Эти беззащитные милые зверьки не кусаются и не агрессивны, люди пользуются этой беззащитностью», - пишет пользователь под ником tanyavlasova3113.