Восстановительные работы в Уссурийске начнутся сразу после спада воды

Сейчас уровень воды в реке около села Кроуновка снизился уже на полметра

Владивосток, суббота, 22 июля , РИА Vladnews.

Основные восстановительные работы в Уссурийске начнутся после спада воды, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Pа два дня выпала критическая норма осадков и были затоплены дороги. Все объекты подтопления в селах и в городе находятся под контролем служб, по поступившим заявкам выезжают специалисты. В администрации УГО развернут оперативный штаб по проведению аварийно-восстановительных работ.

На дамбах Уссурийского городского округа выставлены посты, ведется мониторинг уровня воды. Продолжается работа по углублению и расчистке кюветов. Спецтехника МУП «Уссурийск-Водоканал» откачивает воду с подтопленных придомовых территорий.

На Новоникольском проезде, 10, работает спецтехника по откачке воды. Уровень воды спал, поэтому сейчас задействован пожарный расчет.

Напомним, из-за рекордного количества осадков – 134 миллиметра – утром, 21 июля, на территории Уссурийского ГО был введен режим ЧС, где прекращено дорожное сообщение с четырьмя селами.Для организации лодочной переправы в Уссурийский городской округ прибыли две группы спасателей Приморской краевой поисково-спасательной службы со специальным снаряжением.

В результате прошедшего циклона пострадали многие города Приморья. 20 июля МЧС объявило экстренное штормовое предупреждение. Ранее агентство сообщало, что после ясной и солнечной погоды в Приморье ожидаются опасные явления. 20 июля к Приморскому краю подошел холодный фронт. На фоне прохождения фронта есть вероятность зарождения активного циклона. 20 и 21 июля погода в Приморье была крайне неустойчивой.

Прошедший 20 июля вечером мощный ливень осложнил жизнь автолюбителям Владивостока. В районе улицы Борисенко образовалось огромное озеро, преодолеть которое на авто решился не каждый.

Еще одна лужа заблокировала проезд возле домов по улице Космонавтов,17 и 13.

После бушевавшей всю ночь 21 июля стихии, в Уссурийске размыло дорогу между селами. Кроме того, затопило дороги и тоннели в городе, частные подворья, автомобили тонут. Во Владивостоке во время ливня на автомобиль обрушилось дерево, никто не пострадал. Парковка аэропорта Владивосток и вовсе ушла под воду.