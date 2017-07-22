Древнее поселение обнаружили в Приморье на территории детского лагеря

Юные археологи сделали разведочный раскоп размером 16 кв. м. и обнаружили первые артефакты

Владивосток, суббота, 22 июля , РИА Vladnews.

Большой поселок носителей янковской археологической культуры I тыс. до н.э. в бухте Емар открыли участники первой археологической школы во Всероссийском детском центре (ВДЦ) «Океан» под руководством археологов Школы гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу университета.Три недели школьники изучали древнее поселение, расположенное непосредственно на территории центра. Юные археологи сделали разведочный раскоп размером 16 кв. м. и обнаружили первые артефакты.

Поселение было обнаружено в ходе разведочных работ археологов университета, хотя известия об отдельных артефактах поступали и ранее. Исследования выявили остатки около 15 древних жилищ и раковинные кучи — наслоения древних кухонных отбросов из створок морских моллюсков. Школьники обнаружили обломки керамических сосудов, наконечник стрелы и два каменных топорика. Все находки свидетельствуют, что на берегу бухты Емар был большой поселок носителей янковской археологической культуры.

Территория представляет интерес для дальнейших исследований. Можно предположить, что эти места привлекали людей с эпохи неолита. Конкретно это поселение отличается хорошей сохранностью и может дать новые свидетельства о жизни древних обитателей Приморья.

Это не первая находка ученых ДВФУ в археологическом сезоне 2017 года. В Шкотовском районе на юге Приморского края исследователи обнаружили уникальное захоронение чжурчжэней — большой могильник эпохи Империи Цзинь. Памятник датируется XII-XIII веками и уже принес немало интересных артефактов — останки керамики, украшений, наконечники стрел, монеты и другие предметы быта.