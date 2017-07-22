Во Владивосток снова прибывает лайнер «Costa Victoria» с иностранными туристами на борту

За последние несколько лет столица Приморья стала постоянным портом захода самых современных океанских пассажирских судов

Владивосток, суббота, 22 июля , РИА Vladnews.

В понедельник, 24 июля, в 13 часов во Владивосток снова – уже пятый раз, начиная с мая нынешнего года, придет одно из крупнейших круизных судов мира – «Costa Victoria», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

На его борту свыше двух тысяч туристов, которых уже привычно ждет в столице Приморья увлекательная культурно-познавательная программа. Покинет Владивосток «Costa Victoria» в этот же день, 24 июля, ориентировочно в 22 часа.

А в целом нынешний год станет рекордным по количеству заходов во Владивосток крупных океанских круизных судов – их ожидается тринадцать. Следующий лайнер с иностранными туристами на борту владивостокцы увидят в понедельник, 31 июля, это будет «Ocean Dream».

За последние несколько лет столица Приморья стала постоянным портом захода самых современных океанских пассажирских судов с туристами десятков зарубежных государств на борту. Это подтверждает авторитет Владивостока в качестве центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Напомним, что эксклюзивным агентом этих круизных судов во Владивостоке является ООО «ЭРМА».