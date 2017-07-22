Часть Владивостока останется без холодной и горячей воды сегодня, 22 июля

Горожанам приносят извинения за эти временные неудобства

Владивосток, суббота, 22 июля , РИА Vladnews.

Несколько домов во Владивостоке сегодня, 22 июля, останутся без горячего и холодного водоснабжения, сообщает РИА VladNews.

До 18 часов вечера без холодной воды останутся жители домов по следующим адресам:

Спортивная ул.1, 3, 6, 9,

Фадеева ул.10Б, 6,

Причина - авария на сети водоснабжения, ведутся восстановительные работы

Также из-за прорыва в системе холодного водоснабжения останутся дома по адресам:

Ремонтные работы планируют завершить к 15:00.

Без горячей воды до 18:00 останутся жители домов:

Борисенко ул.10/7, 17, 31,

Спортивная ул.1, 3, 6, 9,

Фадеева ул.10А, 12Б, 12В, 14А, 14Б, 16, 16В, 6, 6В,

Партизанский пр-кт12, 12А, 16/18,

Причина - авария на сети водоснабжения. Восстановительные работы уже ведутся.

Бее горячей воды продолжают оставаться три дома по улице Слуцкого - 16/1, 16/2, 16/3 по причине ремонтных работ на теплотрассе и дом по адресу Линейная 2-я ул.21. причина - ремонтные работы на котельной.