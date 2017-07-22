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Во Владивостоке сегодня без осадков

Прогноз погоды в Приморье на 22 июля
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 22 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 22 июля, погоду в Приморье определяет гребень антициклона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В крае переменная облачность, без осадков. Утром местами туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +19..+29 °C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +25...+27 °C. Температура воды в Амурском заливе +21 °C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +27...+29 °C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, вечером южный умеренный. Температура воздуха +26...+28 °C.

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