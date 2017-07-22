Для водопроводной воды Владивостока характерно низкое солесодержание

К употреблению водопроводной воды стоит относиться с особой осторожностью

Владивосток, суббота, 22 июля , РИА Vladnews.

Основным источником воды во Владивостоке является Артемовское водохранилище, которое находится в 70 км от города. Вода поступает в город по двум направлениям: вдоль побережий Амурского и Уссурийского заливов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «БВТ БАРЬЕР Рус».

«Очистка и обеззараживание воды осуществляется хлором или гипохлоритом натрия, - рассказывает эксперт компании «БВТ БАРЬЕР Рус» Мария Кулешова. – При вступлении в реакцию с органическими загрязнениями они могут образовывать канцерогенные хлорорганические соединения (особенно при последующем кипячении воды), которые очень опасны для здоровья человека».

Согласно лабораторным анализам, основной проблемой воды во Владивостоке является очень низкое солесодержание. Слабоминерализованные («мягкие») питьевые воды создают предпосылки развития сердечно-сосудистой патологии, поэтому длительное употребление такой воды вредно для организма. Вода нуждается в дополнительной минерализации с помощью специальных фильтров-минерализаторов.

К употреблению водопроводной воды стоит относиться с особой осторожностью. По данным Роспотребнадзора в 2016 году количество смертей, связанных с употреблением некачественной воды, выросло в три раза по сравнению с 2015, число новообразований и заболеваний мочеполовой системы, кожи и органов пищеварения увеличилось на 2%, до 1,486 млн. Основными причинами ухудшения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, по мнению экспертов, являются устаревшие очистные сооружения, старые трубы и обеззараживание воды хлором.

АО «БВТ БАРЬЕР Рус» — компания, образованная в 2015 году в результате слияния российского производителя фильтров для очистки воды БАРЬЕР и международного холдинга BWT Group. BWT Group основана в 1990 году и является лидером европейского рынка в области технологий водоочистки. БАРЬЕР – ведущий российский бренд фильтров для очистки воды, занимающий более 40% рынка. Сегодня в холдинге BWT BARRIER работает около тысячи сотрудников, производственные мощности находятся в Австрии, Германии, Италии и России. Фильтры для очистки воды под марками BWT и БАРЬЕР успешно продаются на рынках России, Европы, США, Центральной Америки и Азии. Продукция под марками BWT и БАРЬЕР позволяет получать чистую, вкусную и полезную воду прямо из крана.