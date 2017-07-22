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В Уссурийском городском округе отмечен спад воды

Всего за 20 и 21 июля выпало 134 миллиметра осадков, это рекордные показатели за последние пять лет
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, суббота, 22 июля , РИА Vladnews.

Уровень реки у села Кроуновка в Уссурийском городском округе упал на пять сантиметров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Как сообщили в администрации Уссурийского городского округа, в данное время начался спад воды примерно на 5 сантиметров. Однако дорожное сообщение с населенными пунктами Кроуновка и Яконовка по-прежнему приостановлено, работает лодочная переправа.

При этом специалисты отметили, что сход воды с небольших рек и сопок продолжается и уровень воды может снова подняться.

«К данной ситуации все службы были готовы»,– прокомментировали в администрации, отметив, что меньше чем за сутки вода поднялась почти на два метра.

В администрации уточнили, что запасов продовольствия и корма для скота хватит как минимум на пять дней.

«В селах работают фельдшерские пункты, запас лекарств достаточен. Когда начнется спад воды, Примавтодор приступит к восстановлению временной переправы»,– пояснили специалисты.

С 20 июля организовано дежурство плавсредства для перевозки людей, также на месте находятся сотрудники МЧС России по Приморскому краю. Сформирован запас продуктов питания и медикаментов, также предусмотрены все средства для пожаротушения – бочка с водой, мотопомпа – на случай возникновения непредвиденных ситуаций. Также в Уссурийск направлена группа спасателей Приморской поисково-спасательной службы со спецсредствами.

Также в Уссурийске продолжаются работы по откачке воды с затопленных территорий. В основном это обращения граждан о подтоплении частного сектора и огородов, приусадебных участков. Сейчас для увеличения пропускной способности кюветов ведутся земляные работы на улицах Топоркова, Пионерская, Муравьева, Грибоедова, переулке Снеговой. На Новоникольском проезде, 10, сейчас задействована спецтехника по откачке воды. Также техника адресно выезжает по обращениям граждан.

Напомним, за ночь на территории Уссурийского городского округа выпало 88 миллиметров осадков при месячной норме 90 миллиметров.

Всего за 20 и 21 июля выпало 134 миллиметра осадков, это рекордные показатели за последние пять лет.

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