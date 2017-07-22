В Испании убили и сожгли гражданку России

На пепелище одной из квартир дома в испанской Валенсии было найдено обгоревшее тело 32-летней россиянки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.
На голове погибшей были обнаружены множественные следы ударов.
Как показало вскрытие, женщина была убита, а после этого был совершен поджег помещения.
Сегодня, 20 июля, полицейские задержали подозреваемого в убийстве и поджоге. Однако, кто именно попал под подозрение, сотрудники местной полиции не сообщают. В ходе следствия будут выяснены причины расправы с россиянкой. Сообщается, что у женщины остался семилетний сын.
Добавим, что полиция Испании продолжает расследование.