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В Испании убили и сожгли гражданку России

Сотрудники полиции проводят проверку
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 22 июля , РИА Vladnews.

На пепелище одной из квартир дома в испанской Валенсии было найдено обгоревшее тело 32-летней россиянки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

На голове погибшей были обнаружены множественные следы ударов.

Как показало вскрытие, женщина была убита, а после этого был совершен поджег помещения.

Сегодня, 20 июля, полицейские задержали подозреваемого в убийстве и поджоге. Однако, кто именно попал под подозрение, сотрудники местной полиции не сообщают. В ходе следствия будут выяснены причины расправы с россиянкой. Сообщается, что у женщины остался семилетний сын.

Добавим, что полиция Испании продолжает расследование.

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