Куда пойти во Владивостоке в выходные дни

Афиша выходного дня

Владивосток, суббота, 22 июля , РИА Vladnews.

В предстоящие выходные – 22 и 23 июля – во Владивостоке состоятся интересные и полезные мероприятия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

22 июля в 12 часов – киногостиная «Герои книг зовут в кино» в библиотеке № 4 (ул. Светланская, 205, тел. 226-91-44). Вход свободный.

22 июля в 13 часов – «Встречи за шахматной доской»: час шахмат в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

22 июля в 13 часов – кинозал «Любимые мультфильмы» в библиотеке № 5 (ул. Леонова, 21, тел. 249-54-99). Вход свободный.

22 июля в 13 часов – мультизал «Калейдоскоп» в библиотеке им. И.У. Басаргина (ул. Юмашева, 8, тел. 244-02-94). Вход свободный.

22 июля в 14 часов – работа творческой мастерской «Маленький волшебник» в библиотеке №13 (ул. Русская, 78; тел. 232-55-96).Вход свободный.

22 июля в 15 часов – творческое мероприятие «Морские симфонии» в библиотеке №13 (ул. Русская, 78; тел. 232-55-96).Вход свободный.

23 июля в 14 часов – игровое мероприятие «По страницам детских журналов» в библиотеке № 5 (ул. Леонова, 21, тел. 249-54-99). Вход свободный.

23 июля в 14 часов – квест «Про мальчишек и девчонок» в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78; тел. 232-55-96).Вход свободный.

23 июля в 14 часов – игротека для детей и их родителей в молодёжной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73). Вход свободный.

Спортивные события

22 июля в 9 часов - во Владивостоке (район бухты Лазурная, мыс Крутой, база отдыха Вояж, пляж № 3) откроется пляжный фестиваль спорта. Все желающие смогут отдохнуть на побережье моря и насладится на свежем воздухе соперничеством участников таких видов спорта, как пляжный волейбол, пляжный гандбол, функциональное многоборье, армрестлинг, пляжный теннис, паралимпийские виды (бочче, стритбол, настольный теннис, пауэрлифтинг и дартс) и другие. Вход свободный.

22 июля в 12 часов - на картодроме «Змеинка» (ул. Босфора, 3) пройдет четвертый этап чемпионата Владивостока по картингу. Соревнования проводятся при поддержке городской федерации картинга и администрации Владивостока. Вход свободный.

23 июля в 9 часов - во Владивостоке (район бухты Лазурная, мыс Крутой, база отдыха Вояж, пляж № 3) откроется пляжный фестиваль спорта. Все желающие смогут отдохнуть на побережье моря и насладится на свежем воздухе соперничеством участников таких видов спорта, как пляжный волейбол, пляжный гандбол, функциональное многоборье, армрестлинг, пляжный теннис, паралимпийские виды (бочче, стритбол, настольный теннис, пауэрлифтинг и дартс) и другие. Вход свободный.

23 июля в 11 часов - во Владивостоке на побережье бухты Щитовая (улица Щитовая, 32, на специально оборудованной площадке) состоится кубок города по конному спорту с элементами джигитовки. В день соревнований спортсменам предстоит преодолевать препятствия на лошади, показать свое умение выполнять элементы джигитовки во время верховой езды: метать пику, стрелять из пневматического оружия, метать нож и рубить казачьей шашкой. Вход свободный.

Сельскохозяйственная ярмарка

22 июля в 9 часов - на центральной площади Владивостока развернётся продовольственная ярмарка. Порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья привезут на ярмарку свою продукцию. Горожане смогут приобрести здесь картофель, свёклу, морковь, свежую зелень, мёд и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, яйца, молоко и многое другое. Работать ярмарка будет до 18 часов. Организатор общегородской ярмарки – администрация города Владивостока – приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих. К слову, ярмарка на центральной площади Владивостока на постоянной основе проводится с 2008 года по решению главы города Игоря Пушкарёва.