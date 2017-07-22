Юношей и девушек приглашают в летний лагерь КВН во Владивостоке

Заявки и дополнительные вопросы отправлять на starkvn@mail.ru

Владивосток, суббота, 22 июля , РИА Vladnews.

Приморский КВН и управление по делам молодежи администрации Владивостока объявляет набор заявок на городскую профильную летнюю смену старшеклассников «Звезды КВН», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Смена пройдет с 6 по 19 августа на базе детского лагеря «Солнечный луч» (станция Садгород, ул. Свердлова, 10). В ней смогут принять участие представители местного школьного движение КВН, а также начинающие юмористы. Возраст участников смены - с 14 до 17 лет.

«В лагере КВН пройдут различные мастер-классы по правилам написания шуток, школьникам будут преподавать актёрское мастерство, культуру речи и многое другое, - поделился специалист управления по делам молодежи администрации Владивостока Илья Захаров. - Это в будущем поможет ребятам принять участие в новом сезоне городской школьной лиги КВН".

Участники смены будут разбиты на разные отряды, каждый день они будут изучать разные конкурсы КВН (визитная карточка, студенческий театр эстрадных миниатюр, домашнее музыкальное задание), писать шутки и предоставлять их на суд жюри. Финальной точкой в смене станет своеобразный отчетный концерт, куда приглашаются родители и творческие молодежные лидеры города Владивостока. По окончании смены определяется чемпион.

Как отмечают организаторы, количество мест в смене ограничено. Отбор кандидатур будет осуществляться конкурсной комиссией на основании поданных заявок. Приём заявок продлится до 18 часов 26 июля. Участие в смене бесплатное.

Заявки и дополнительные вопросы отправлять на starkvn@mail.ru. Телефон для справок: 222-08-38 (Захаров Илья Георгиевич). Форма заявки прилагается.