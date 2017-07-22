Огромный астероид приблизится к Земле 22 июля 2017

К нашей планете он приблизится на 8,7 млн км

Владивосток, суббота, 22 июля , РИА Vladnews.

22 июля недалеко от Земли пролетит астероид, получивший название 2017 МВ1. Его диаметр достигает 1 100 метров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Об этом сегодня сообщили специалисты кафедры астрономии, геодезии и мониторинга окружающей среды Уральского федерального университета (УрФУ).



По словам ученых, скорость астероида в момент его приближения к Земле достигнет 86 580 км/ч. К нашей планете он приблизится на 8,7 млн км, что по космическим меркам считается очень маленьким расстоянием.



Астрономы уточнили, что данный объект относится к группе потенциально опасных, но столкновения с Землей у него не будет.