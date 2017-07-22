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Фоторепортажи

Корреспондент РИА VladNews столкнулся с беспределом продавцов

Сегодня, 22 июля, в России отмечается профессиональный праздник работников торговли
Фото: Татьяна Грань, РИА VladNews Фото: Татьяна Грань, РИА VladNews
Владивосток, суббота, 22 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 22 июля, в России отмечается День работников торговли. 

Покупатели хотят купить не только товар или услугу, но и внимание и заботу о них в процессе продажи. Доброжелательность, общительность, желание помочь, вежливость, терпение, благодарность, эмпатия и умение разделять эмоции с покупателем – вот качества, которыми должен обладать продавец. Если в продавце нет желания помогать другим людям, то покупатели сразу это чувствуют.

Корреспондент РИА VladNews на собственном опыте столкнулся с беспределом работников торговой сети, когда нечаянно, задев сумкой вентилятор, который стоял неустойчиво в узком проходе между стеллажами, разбил его. Продавцы пытались заставить корреспондента купить вентилятор, что было незаконно. 

Напоминаем основные правила для добросовестного покупателя, который испортил товар случайно:

Виновен покупатель:

если вы взяли в руки товар, и по неосторожности выронили его и разбили (очень трудно удержать в каждой руке по 4 бутылки пива и закуску к нему);

если к порче товара привело ваше «неестественное» поведение в торговом зале (бег, драки, нахождение в состоянии алкогольного опьянения и т.п.);

если вы намеренно разбили тот или иной товар (например, взяли в руки бутылку дорого виски и со словами «вот вам, буржуи» со всего размаху кинули бутылку об стену

Виновен продавец:

если в торговом зале узкие проходы, которые не отвечают нормам, или же этипроходы заставлены коробками, «горками» из товара;

если товар расположен на стеллаже неустойчиво, и взяв одну банку, вы разрушили «всю конструкцию»;

если в магазине мокрый пол, и вы испортили товар поскользнувшись;

если товар разбился, упав с ленты на кассе;

Согласно ГОСТу 51773-2001 «Розничная торговля. Классификация предприятий», а также СНиПу 2.08.02–89 «Общественные здания и сооружения..», расстояние между магазинными стеллажами не должно быть меньше 1,4 метра. Причем, чем магазин больше, тем шире должны быть проходы между полками: 

1,4 м — при торговой площади до 100 м2

1,6 м — при торговой площади св.100 до 150 м2
2 м— при торговой площади св. 150 до 400 м2

2,5 м — при торговой площади св. 400 м2 

Куда жаловаться:

На мокрые полы, неустойчивое расположение товара на полках — в Роспотребнадзор.

На узкие проходы, на коробки между стеллажами — в Государственный пожарный надзор.

Автор фоторепортажа: Татьяна Грань, РИА VladNews

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