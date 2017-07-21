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Политика и экономика

Приморским вкладчикам банка «ЮГРА» возвращают деньги

В первый же день ВТБ 24 выплатил россиянам 10 миллиардов рублей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

С 20 июля ВТБ 24 приступил к выплате возмещения вкладчикам ПАО Банк «ЮГРА», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу банка. Выплаты продолжатся до 21 января следующего года. Это касается выплат по вкладам, открытым не для предпринимательской деятельности, а также вкладчиками-ИП.

В первый же день ВТБ 24 выплатил 10 миллиардов рублей, что составляет 15% от общего объема выплат. Всего в первый день выплат в отделения банка по всей стране обратились 10,5 тысяч человек. 72% от полученных средств люди оставили на счетах и вкладах в ВТБ24.

Общий объем выплат составляет 66,5 миллиарда рублей. Ожидается, что в банк могут обратиться около 104 тысяч человек. 

Выплаты производятся в том числе и в Приморье.

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