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Вторая смена школьных ремонтных бригад завершается сегодня во Владивостоке

В школе № 58 в течение двух недель кипит работа
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 21 июля, - последний рабочий день смены для 400 трудящихся старшеклассников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. 

Так, в школе № 58 в течение двух недель кипит работа. В солнечные дни ребята убирали пришкольную территорию, облагораживали клумбы – пропалывали траву и обрезали засохшие цветы. В дождливую погоду старшеклассники приводили в порядок мебель в кабинетах, развешивали стенды в школьных коридорах. Перед началом работ школьники проходят инструктаж по технике безопасности.«У нас в рембригаде работают 15 ребят, - отметила руководитель ремонтной бригады, заместитель директора по хозяйственной части школы № 58 Татьяна Артёменко. – Они трудятся на благо школы и зарабатывают себе на карманные расходы».

«Я решила поработать в рембригаде, чтобы помочь подготовить родную школу к новому учебному году, - рассказала старшеклассница Алика Соловей. - Мы работаем, общаемся с друзьями и как бонус – наша первая зарплата».

Смена длится две недели с выходными по субботам и воскресеньям, работают ребята по 4 часа в день – с 9 до 13 часов. За две недели работы в рембригаде школьник сможет получить около 3 тысяч рублей.

Напомним, в первой смене ремонтных бригад, которая длилась 19 по 30 июня, работали 1100 подростков 14-17 лет. Третья смена стартует 1 августа. Здесь будут трудиться 500 ребят.

Как сообщили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока, отдых, оздоровление и занятость школьников во время каникул организованы в рамках программы «Развитие образования Владивостока» на 2014 – 2019 годы, разработанной по распоряжению главы города Игоря Пушкарёва.

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