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Общество

Ремонт в учреждениях образования Владивостока вышел на финишную прямую

На сегодняшний день промывка и опрессовка систем отопления проведена в 70% учреждений
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

Подробности ремонта в учреждениях образования обсудили сегодня, 21 июля, на межведомственной комиссии по подготовке к новому учебному году. Провела заседание заместитель главы администрации Владивостока Наталья Мальцева, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В этом году на ремонт учреждений образования выделено 208 млн. рублей. В том числе, на реализацию мер по безопасности (тревожные кнопки, ограждение, камеры видеонаблюдения и огнетушители) – 37 млн. рублей. 20 млн. – на энергосбережение в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования. Эти деньги использованы на вывоз и утилизацию старых люминесцентных ламп, закупку новых энергосберегающих светильников.

На сегодняшний день промывка и опрессовка систем отопления проведена в 70% учреждений. В остальных работы завершатся в августе. В 88 учреждениях установлено новое уличное освещение. Ремонт фасадов в этом году коснулся пяти образовательных учреждений: это школы №№ 79, 37, 80, 32 и лицей №3. Новая кровля в этом году появилась в школе №76 и детсадах №10 и 86. Вентиляцию отремонтировали в 77-й школе и лицее №3. В школу № 70 закуплен новый школьный автобус. Еще один будет куплен для школы №12. Обе они находятся в пригороде. Вокруг школы № 17 устанавливают новое ограждение. Новые санузлы появились в школах №№ 11, 68, 35, 62, 18, 29, 53, 38 и детских садах №№ 141, 38. 184, 25, 32, 111, 44, 144. В школах №2, 23 и 22 на стадионах обновят покрытие. Еще в ряде школ заменят баскетбольные щиты и отремонтируют трибуны. Также в некоторых школах проведен ремонт актовых и спортивных залов.

Без внимания не останется и благоустройство прилегающей к учреждениям образования территории. Уже обновили «зебры» возле школ №№50, 13, 46, 9, 22, 38, 10, 51, 83, 11, гимназий №1 и 2, детских садов №№18, 104, 147, 16, 49. Дорожные знаки «Пешеходный переход» появились у школ №№ 25, 13, 48, 50 и детских садов №36 и 107.

Такие ремонты проводятся во Владивостоке ежегодно. Основной их объем приходится на лето, в некоторых учреждениях он ведется уже весной. Одна из главных задач, поставленных главой Владивостока Игорем Пушкарёвым перед специалистами, и которую они ежегодно выполняют - создать для детей комфортные и безопасные условия пребывания.

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