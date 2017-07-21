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Константин Межонов: «Ремонт дорог по федеральной программе идёт по графику»

На следующей неделе на улице Верхнепортовой начнётся укладка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия и продолжится установка бордюров
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжаются ремонтные работы на пяти городских объектах по программе «Безопасные и качественные дороги», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. И.о. главы Владивостока Константин Межонов провел очередное выездное совещание по вопросам выполнения ремонтных работ, а специально образованная для этих целей комиссия проинспектировала ремонт улицы Верхнепортовой.

Константину Межонову доложили, что работы на Верхнепортовой ведутся в круглосуточном режиме. В дневные часы здесь устанавливают бортовой камень, ночью ведут фрезерование дорожного покрытия и ремонт системы ливневой канализации. Несмотря на дожди, обрушившиеся на Владивосток, строители выполняют допустимый в таких погодных условиях комплекс работ.

«Подрядная организация заверила, что все работы по улице Верхнепортовой будут выполнены в срок. Мы контролируем и сроки выполнения, и качество работ, - подчеркнул и.о. главы Владивостока Константин Межонов, - Гарантийный срок по ремонту – 3 года, поэтому если в процессе эксплуатации будут выявляться недостатки, их устранение подрядчик выполнит за свой счёт».

Если капризная владивостокская погода не внесёт новые коррективы, на следующей неделе на улице Верхнепортовой начнётся укладка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия и продолжится установка бордюров.

«Бортовой камень, устанавливаемый на Верхнепортовой – бетонный, изготовлен методом вибропрессования. Его технические и эксплуатационные характеристики гораздо выше, чем у литого бордюра», - рассказал Михаил Гиндулин, представитель компании-подрядчика ООО «Автобан-ДВ».

Особое внимание рабочая комиссия уделяет соблюдению сроков производства работ и качеству используемых материалов.

«Все подрядные организации разработали календарные графики и должны их чётко соблюдать. На пяти объектах работы уже ведутся подготовительные работы – демонтаж трамвайных путей, бортового камня, подготовка основания для укладки выравнивающих слоев асфальтобетона», - подчеркнул заместитель главы администрации Леонид Вильчинский.

Масштабные работы продолжаются на Народном проспекте. Подрядная организация демонтировала здесь трамвайные пути и бордюры, ведутся также работы по устройству щебёночного основания под асфальтирование.

А на улице Фадеева уже завершились работы по замене слабых грунтов, устранены пучины. Ведутся работы по асфальтированию пешеходных зон.

Ремонт пешеходной зоны по улице Фадеева во Владивостоке ведется в рамках федеральной программы Безопасные и качественные дороги (1).jpg

С опережением графика идет ремонт и на Всеволода Сибирцева. Сейчас здесь ведётся устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров. В ближайшее время на всей улице будет снят старый слой асфальта, на проблемных участках дороги, где образуются пучины, будет проведена замена слабых глинистых слоев дорожной одежда на скальный грунт, затем дорожные рабочие уложат новое дорожное полотно.

Продолжаются работы и на улице Светланской (от ул. Уборевича до остановки общественного транспорта «ДВГТУ»). Здесь на 80% завершены работы по переустановке бортовых камней, продолжается разборка старого покрытия тротуаров. На втором участке (от улицы Луговой до остановки общественного транспорта «Гайдамак») ведутся работы по установке бордюров, устройству пандусов по направлению движения пешеходов, а также по восстановлению асфальтобетонного покрытия на участках, прилегающих к пандусам. 

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