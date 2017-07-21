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В выходные во Владивостоке будет тепло и сухо

В крае осадков не ожидается
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

В субботу, 22 июля, в Приморье садков не ожидается. Ночной фон температуры понизится на 4–6 градусов. Днем воздух прогреется до +20…+29 °C, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке завтра солнечно, ветер северо-западный умеренный, ночью до сильного. Температура воздуха ночью +16…+18 °C, днем столбики термометров поднимутся до +24…+26 °C, в пригороде до +29 °C.

В ночь на воскресенье погода ожидается без осадков, температура воздуха на уровне предыдущей ночи. Днем край окажется в теплом секторе циклона, который будет смещаться над Хабаровским краем. Второй циклон пройдет над центральной частью Японского моря. Эти барические образования существенного влияния на погоду Приморского края не окажут. Обойдется без осадков. День будет на 2–5 градусов теплее, чем в субботу.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Температура ночью +15…+17 °C, днем +21…+23 °C. 

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