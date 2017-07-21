Газоны Октябрьского сквера обезопасили от автотранспорта

Ограждение установили для препятствования парковки автотранспорта на зелёной зоне

Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

Леерное ограждение из металлического профиля на улице Октябрьской устанавливают бригады муниципального учреждения «Содержание городских территорий», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Работы по установке металлической конструкции практически завершены, в ближайшее время рабочие проведут покрасочные работы.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, ограждение установили для препятствования парковки автотранспорта на зелёной зоне.

Отметим, что леерное ограждение устанавливают не только для препятствия парковке автомобилей, но и для безопасности пешеходов. Например, в тех места, где горожане перебегают оживленную проезжую часть или вблизи склонов, где проходят пешеходные зоны

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