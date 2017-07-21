В Приморье полностью восстановлено электроснабжение

После прохождения циклона пострадали многие города и села Приморья

Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

По докладам оперативных дежурных на утро 21 июля, после прохождения комплекса неблагоприятных погодных явлений на территории Приморского края произошли веерные отключения электроэнергии в 16 муниципальных районах и 37 населенных пунктах, сообщает РИА VladNews.

Благодаря оперативным и слаженным действиям ремонтно-восстановительных бригад, электроснабжение населённых пунктов Приморского края оперативно восстанавливалось по мере возникновения. К трем часам дня электроснабжение было полностью восстановлено на последнем известном участке работ.

Было задействовано 27 бригад, 62 человека.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.