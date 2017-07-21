Во Владивостоке произошло более 70 аварий

Составлено восемь протоколов по фактам пьяной езды

Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в четверг, 20 июля, произошло 74 аварии, из них 36 с материальным ущербом, 20 - с составлением европротоколов, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Сотрудники ДПС приморской столицы составили 305 протоколов о нарушениях Правил дорожного движения, в том числе по 52 по фактам не предоставления водителями преимущества пешеходам, 27 - по нарушениям Правил самими пешеходами.

Соответствующее наказание понесут 8 водителей, пойманных на пьяной езде, 2 выехавших на полосу встречного движения.

Также инспекторы ГАИ составили 3 протокола по тонировке, 2 - по статье 20.25 КоАП РФ, 59 - по нарушению правил парковки.