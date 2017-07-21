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Приморью угрожает наводнение

Уровень воды в реках продолжает подниматься
Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

Сильные дожди, прошедшие на территории Приморья в минувшие сутки, вызвали формирование дождевых паводков на большинстве рек края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В настоящее наблюдается подъем уровня рек на 0,2–1,8 м. Наиболее интенсивный подъем воды, на 2,0–4,2 м за паводок, наблюдается в бассейне реки Раздольная, с подтоплением отдельных пойменных участков.

В ближайшие двое суток на реках Приморья продолжится развитие дождевого паводка, ожидаемый подъем уровня воды составит 0,4–2,0 м выходом из берегов отдельных рек бассейнов Уссури, оз. Ханка и Японского моря. Наиболее паводкоопасные районы с подтоплением сельхозугодий, участков дорог, отдельных пониженных объектов: Октябрьский, Уссурийский, Надеждинский, Чугуевский, Яковлевский, Михайловский, Дальнегорский.

В Уссурийском районе на реках Борисовка и Казачка уровень воды достигнет отметки опасного гидрологического явления, в результате чего создается угроза затопления дорог, низководных мостов, сельхозугодий, подтопление пониженных мест в с. Пуциловка.

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