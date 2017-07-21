Пять пожаров потушили за сутки в Приморье

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

За прошедшие сутки на территории Приморского края произошло пять пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. На тушении было задействовано 49 человек личного состава и 13 единиц техники.

По состоянию на семь часов утра в Приморском крае термических аномалий не выявлено.

Гидрологическая обстановка в крае находится на контроле. В ближайшие сутки, в связи с прогнозируемыми дождями, на большинстве рек края ожидается подъем уровня воды на 40-150 см, на отдельных участках рек южных и центральных районов с возможным выходом воды из берегов, подтоплением низких мест. Опасных гидрологических явлений не ожидается.

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