В Приморье не пустили китайские сливы

Из-за половины тонны слив на таможне завернули целый грузовик овощей и фруктов

Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

Партию сельхозпродукции из КНР, зараженной восточной плодожоркой, задержали сотрудники Россельхознадзора Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Вредителя нашли в 588 килограммах слив. Продукцию, находившуюся в грузовике (в общей сложности - 24 тонны фруктов и овощей) вернули в КНР.