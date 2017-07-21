Партию сельхозпродукции из КНР, зараженной восточной плодожоркой, задержали сотрудники Россельхознадзора Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Вредителя нашли в 588 килограммах слив. Продукцию, находившуюся в грузовике (в общей сложности - 24 тонны фруктов и овощей) вернули в КНР.
В Приморье не пустили китайские сливы
Из-за половины тонны слив на таможне завернули целый грузовик овощей и фруктовВладивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.
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