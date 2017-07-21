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В Приморье затонул буксир

Члены экипажа спасены
Фото: Mechanicaluati.blogspot.ru Фото: Mechanicaluati.blogspot.ru
Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

Сегодня в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, что в порту бухты Светлая, Тернейский район, во время буксировки теплохода «Степан Гейц» от пирса произошло опрокидывание и затопление буксира МБ-348, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу гУ МЧС Приморья. Экипаж буксира в количестве трех человек  спасен. Пострадавших нет.

Буксир затонул на расстоянии 1000 м от берега, глубина около 10 метров. Буксир лежит на дне на глубине 10 метров в перевернутом состоянии. Розлива топлива нет. Спасенные члены экипажа доставлены в местную больницу, состояние удовлетворительное. Судоходству буксир, лежащий на дне, не мешает. 

Поднятие буксира планируется силами судовладельца ОАО «Приморские лесопромышленники».

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.
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