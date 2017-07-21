Приморец заживо сжег свою знакомую

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Преступник отправится в тюрьму на 19 лет
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

Жителю с. Хороль, 1992 г.р., осужден за убийство, совершенное с особой жестокостью, разбой грабеж, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что в августе 2015 года он совершил убийство своей знакомой в процессе распития спиртных напитков в одном из частных домов в с. Хороль.

Так, во время застолья фигурант вылил на голову женщины бензин, а затем догнал ее на улице и кинул в нее зажженную спичку. В результате этого одежда потерпевшей воспламенилась, а сама женщина получила смертельные ожоги.

Также суд признал подсудимого виновным в разбойном нападении на своего односельчанина, с целью хищения чужого имущества. Так, сначала он избил потерпевшего палкой, а затем выстрелил в него несколько раз из пневматического пистолета. После этого нападавший похитил из квартиры жертвы бытовую технику на сумму свыше 4 тыс. рублей. Через несколько дней, находясь в гостях у своих знакомых, злоумышленник открыто похитил у них компьютерный системный блок стоимостью 4 тыс. рублей.

Суд признал подсудимого виновным в совершении указанных преступлений и назначил ему за содеянное 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кроме этого, суд удовлетворил гражданский иск матери погибшей о взыскании с осужденного 700 тыс. рублей в счет возмещении морального вреда.

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