Бывший глава департамента здравоохранения Приморья отправлен судом в СИЗО

Олег Бубнов стал фигурантом дела по статье "Злоупотребление должностными полномочиями"

Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

Бывший руководитель медицинского центра Дальневосточного федерального университета Олег Бубнов, ранее занимавший пост главы департамента здравоохранения Приморья, арестован по решению Фрунзенского суда, сообщила корреспонденту РИА VladNews старший помощник прокурора Приморского края по взаимодействию со СМИ Елена Телегина.

- По ходатайству следствия, поддержанному прокуратурой края, суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стража сроком на два месяца - до середины сентября, - сказала представитель прокуратуры. - Возбуждено уголовное дело по статье 285 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следствие ведет Управление Федеральной службы безопасности Приморского края.

Санкция части 1 статьи, вменяемой Олегу Бубнову (злоупотребление должностными полномочиями), предусматривает до 4 лет лишения свободы.