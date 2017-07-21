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Культура

Международный российско-китайский фестиваль «Восточный калейдоскоп» пройдет во Владивостоке

Проект проводится при поддержке Творческого союза «Музыкальное общество Приморского края», Управления культуры Приморского края
Фото: организаторы Фото: организаторы
Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

В конце июля Владивосток будет принимать участников и гостей Международного российско-китайского детского фестиваля искусств «Восточный калейдоскоп», сообщает РИА VladNews.

Международный российско-китайский детский фестиваль искусств проводится на базе Дальневосточного государственного института искусств, по специальностям: сольное инструментальное исполнительство, исполнительство на национальных инструментах, вокал, танец, живопись. В фестивале принимают участие солисты и ансамбли. Международный российско-китайский детский фестиваль проводится впервые и посвящен 55-летию Дальневосточного государственного института искусств. В фестивале примут участие ученики различных учебных заведений, учреждений дополнительного образования, частные лица в возрасте от 4-х до 18 лет.

Фестиваль призван укрепить сотрудничество Китая и России в области художественного образования, стимулировать творческую активность и обмен опытом двух стран в области культуры и искусства, выявить талантливую молодёжь для дальнейшего обучения в Российских учебных заведениях. Поддержать талантливых китайских и российских преподавателей, пропагандировать китайскую и русскую музыку, живопись, разнообразные формы коллективного творчества.

В состав жюри фестиваля входят ведущие специалисты в области музыкального, хореографического искусства, живописи и педагогики, среди них заслуженный артист РФ, профессор Кальман Ф.Г. (Россия), заслуженная артистка РФ, профессор Илюхина Р.Е. (Россия), заслуженный артист РФ, профессор Капитан А.К. (Россия), заслуженный деятель искусств РФ, профессор Воронин В.В. (Россия), профессор, декан музыкального факультета Харбинского педагогического университетаВэн Хунюй / WangHongyu (Китай), Лауреат международных конкурсов, директор Российской школы искусств, председатель инвестиционной образовательной компании Суй И/ Sui Yi (Китай) и другие.

В программе проекта – конкурсные прослушивания, мастер-классы, круглый стол, заключительный концерт лауреатов конкурса.

Фестиваль проводится с 26 по 30 июля 2017 года в один тур в концертном зале Дальневосточного государственного института искусств в г. Владивостоке (ул. Петра Великого, 3 «а»).

Расписание Фестиваля:

26 июля, с 9.00 – Регистрация участников, размещение, репетиции

17.00 – Торжественное открытие фестиваля

27 – 29 июля 10.00 – 16.30 – прослушивания.

27 – 29 июля 17.00 – 18.00 – мастер-классы

30 июля, 12.00 – Круглый стол

30 июля в 14.00 – Гала-концерт. Торжественное закрытие фестиваля, награждение победителей.

Точное расписание фестивальных выступлений и курсов повышения квалификации будет предоставлено по прибытии участников.

Приглашаем представителей СМИ на Торжественную церемонию открытия Международного российско-китайского детского фестиваля искусств

«Восточный калейдоскоп», которое состоится 26 июля в 17.00 в Концертном зале Дальневосточного государственного института искусств

(Петра Великого, 3 «а»).

Контактный телефон: Капитан Александр Кириллович - 8 - 10 (423) 222 09 37

Вся информация – на сайте: www. dv-art.ru.

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